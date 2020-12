Windows on ARM fait tourner des apps X64, uniquement pour les Insider pour l'instant

Windows ARM ne prend en charge actuellement que les applications 32-bit. Microsoft avait promis la prise en charge du 64-bit via émulation mais ce n'est finalement qu'en octobre dernier que Microsoft a annoncé sa disponibilité prochaine.

Sur l'actuelle Surface Pro X, Microsoft a embarqué le SoC SQ2 articulé autour du Snapdragon 8cx Gen 2 5G (sans la 5G). La tablette tourne donc sur Windows ARM mais n'est actuellement capable d'émuler que les applications conçues sur l'architecture x86 en 32 bit.

Concrètement, les applications x86-64 bit peuvent profiter d'un bus de données plus large pour accéder à la mémoire. Elles affichent donc de meilleures performances. Or, à l'heure actuelle, les applications les plus récentes, les plus puissantes et donc les plus populaires sont optimisées pour des architectures x86 64-bit.