Microsoft publie le premier Windows Feature Experience Pack auprès des testeurs

Dans sa première version (120.2212.1070.0) déployée sur le canal bêta, le Windows Feature Experience Pack inclut deux petites nouveautés.

Il est désormais possible d'utiliser l'outil de capture d'écran, via le raccourci WIN + SHIFT + S pour enregistrer l'affichage en cours et le coller directement au sein d'un dossier dans l'explorateur de fichiers. Plus besoin, donc, de coller la capture dans Paint et de l'exporter.

La seconde nouveauté concerne les appareils 2-en-1 composés d'un écran tactile et d'un clavier - notamment une tablette Microsoft Surface donc. Lorsque l'appareil est à la verticale en mode portrait, le clavier tactile peut désormais être scindé en deux afin de pouvoir être utilisé plus facilement à deux mains.

Reste à savoir quelles seront les autres nouveautés que proposera Microsoft à l'avenir et surtout la manière dont ces fonctionnalités s'articuleront avec les PowerToys disponibles au téléchargement depuis GitHub.