Impressionnant, le Samsung Galaxy Z Fold 4 prouve sa fiabilité lors de tests de durabilité

C'est un reproche qui revient souvent lorsqu'on évoque les smartphones dotés d'un écran pliable. À l'avènement de cette gamme, les premiers modèles faisaient preuve d'une durabilité et d'une solidité trop faibles pour inspirer la confiance des utilisateurs. Et lorsqu'on débourse pratiquement 2 000 euros, on peut s'estimer en droit d'avoir un mobile robuste entre nos mains.