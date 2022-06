Z Flip 3 : un youtubeur le plie plus de 400 000 fois, le double de ce que Samsung annonce

En effet, Mrkeybrd, relayé par d'autres personnes, a voulu pousser la capacité de pliage et dépliage de ce smartphone dans ses retranchements. Pour en venir à bout, un total de 418 500 pliages a dû être opéré. C'est plus que le double du chiffre annoncé par Samsung, avec une durée de vie de 200 000 pliages à raison d'une centaine par jour.

Le Z Flip 3 pourrait donc conserver ses capacités de pliage intactes pendant non pas cinq ans et demi, mais près de onze ans (!) sans subir d'avarie particulière. Car, même lorsque Mrkeybrd ne parvient plus à le plier, l'usage courant reste optimal, avec un écran totalement réactif par exemple. Ce dernier constat pourrait bien sûr être différent après onze années d'usure (humidité, rayures, etc.), mais il est en tout cas rassurant sur la durabilité de ce produit. Après ces 400 000 pliages, un simple chouchou suffirait à le maintenir fermé.