Galaxy Z Fold : la nouvelle charnière toujours moins durable que ses concurrents ?

Les différents constructeurs redoublent toujours plus d'imagination afin de proposer les smarpthones les plus sophistiqués. Et, de toute évidence, les appareils pliants n'échappent pas à cette concurrence, bien au contraire. Récemment, c'est Motorola qui a donné un grand coup de pied dans la fourmilière avec un écran externe qui serait potentiellement le plus grand du marché.