Pourquoi l'écran externe du nouveau smartphone pliant Motorola Razr va littéralement plier le game

Depuis 2019, les smartphones pliants sont peu à peu parvenus à se faire une place dans le cœur de nombreux clients. Si ces petits appareils flexibles ne représentent aujourd'hui que 1,1 % du marché total des terminaux, force est de constater, année après année, qu'ils parviennent à séduire de plus en plus de monde. Après avoir été précurseur dans le domaine, le Coréen Samsung, actuellement leader du marché des pliants, a rapidement été suivi par une flopée d'autres fabricants, dont Huawei, OPPO et Xiaomi.