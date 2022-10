Motorola lance le Razr (2022), la nouvelle génération de son smartphone pliant

La branche mobile de Lenovo annonce aujourd’hui la commercialisation de la nouvelle génération de son smartphone pliant, le Motorola Razr version 2022. D’allure très professionnelle, l’appareil est plus petit, plus léger et plus compact que son prédécesseur. Déplié, il propose un grand écran interne pOLED de 6,7 pouces, sur lequel on peut constater avec plaisir la disparition de l’encoche au profit d’un poinçon pour héberger le capteur à selfie.

Des changements qui permettent au Motorola Razr (2022) de bénéficier d’un écran 8 % plus grand que la version précédente du smartphone. Du côté des caractéristiques de cette dalle certifiée HDR10+, notons qu’elle propose une définition FHD+ et qu’elle est cadencée à 144 Hz. Pour l’affichage des couleurs, Motorola adopte le DCI-P3 et propose une profondeur des couleurs de 10 bits. L’écran externe de 2,7 pouces, tactile, peut être configuré avec une série de widgets.