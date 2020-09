Motorola annonce officiellement son nouveau smartphone pliable, le Razr 5G

Le Razr 5G est équipé du SoC Snapdragon 765G de Qualcomm. Il est couplé à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Il y a donc des amélioration à tous les niveaux par rapport au Razr premier du nom, qui bénéficiait d'une fiche technique assez décevante.

La capacité de la batterie a été revue à la hausse et passe de 2 500 à 2 800 mAh, ce qui reste encore un peu faible. Notez que la recharge filaire supporte jusqu'à 15W, mais que la recharge sans fil est absente de l'offre.

Le Motorola Razr 5G devrait sortir dans le courant du mois de septembre en France, au prix de 1 599 € (100 € de moins que le Razr à son lancement donc). Il sera disponible en trois coloris : « Polished Graphite », « Liquid Mercury » et « Blush Gold ».