Motorola Razr 50 Ultra : le nouveau smartphone pliant à clapet se dévoile en vidéo

A en croire les informations rapportées par YTECHB qui s’appuie sur des prix relevés sur des sites web européens, le Motorola Razr coûterait 899 € avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage tandis que le Razr 50 Ultra serait à 1 199 € avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les tarifs seraient donc identiques à ceux des modèles actuels.