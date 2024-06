HTC de retour aux affaires avec un smartphone milieu de gamme intrigant

Pour ne rien gâcher, le smartphone de milieu de gamme de HTC se profile avec une fiche technique absolument alléchante. On y trouve un Snapdragon 7 Gen 3 (le même que le très bon Motorola Edge 50 Pro), lequel régale avec une pleine connectivité 5G, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 ; 12 Go de RAM ; une batterie de 4600 mAh rechargeable à 60W en filaire et à 15 W sans fil, et même une certification IP67 ! Pour moins de 550€, c'est d'une très grande générosité.