POCO lance les F6 et F6 Pro : des smartphones abordables aux prétentions haut de gamme ?

Autre élément remarquable de la fiche technique : le SoC. Le POCO F6 Pro fait le choix d'une puce haut de gamme Qualcomm de l'an dernier, la Snapdragon 8 Gen 2. Une plateforme qui a fait les belles heures des meilleurs smartphones de 2023, et qui devrait donc logiquement offrir des performances bien supérieures à la majorité des téléphones milieu de gamme d'aujourd'hui (en plus d'une compatibilité Wi-Fi 7 bienvenue). Exception faite du Pixel 8a et de sa Tensor G3 ? On découvrira ça dans un test complet, à paraître très rapidement sur Clubic.