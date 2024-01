Le POCO X6 Pro rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones !

Sa fiche technique solide et sa vitesse sont deux atouts indéniables du POCO X6 Pro qui justifient son arrivée dans notre comparatif.

Le smartphone de POCO est propulsé par le SoC Dimensity 8300 Ultra, qui est gravé en 4 nm et qui comprend un processeur à 8 cœurs cadencé à 3,35 GHz. Ce SoC est l'un des plus puissants du marché, et il offre des performances comparables à celles des SoC haut de gamme comme le Snapdragon 8 Gen 1.



Dans les benchmarks, le POCO X6 Pro se place au sommet de la catégorie des smartphones de milieu de gamme. Il obtient un score de 1 300 000 points sur AnTuTu, ce qui est supérieur à celui de nombreux smartphones de même gamme, voire de gamme supérieure.

Ses performances élevées se traduisent par une fluidité et une réactivité exceptionnelles dans l'utilisation quotidienne. Le POCO X6 Pro peut gérer sans problème les tâches les plus exigeantes, comme le jeu ou l'édition vidéo.