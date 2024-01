POCO X6 Pro, POCO X6 et POCO M6 Pro : un trio de nouveaux smartphones au rapport qualité-prix prometteur

L'unique différence (outre le prix, détaillé plus bas), se situe au niveau du processeur. On est ici de retour chez MediaTek avec un Helio G99-Ultra qui cherche à séduire les joueurs et les joueuses fauchées. Gravée en 6 nm, la puce comprend un processeur octocore cadencé à 2,2 GHz et un GPU ARM Mali-G57 MC2 susceptible de développer de bonnes performances même sur des jeux gourmands. Comme le X6, on restera ici sur de la mémoire LPDDR4X et un stockage UFS 2.2.