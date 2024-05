Le Google Pixel 8a rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones

Le Google Pixel 8a fait honneur à ses prédécesseurs, et confirme l’excellence de Google en matière de smartphones. Fidèle à l’esprit de la série « Pixel a », il propose un compromis idéal entre performance et accessibilité financière.

Ce modèle bénéficie d’un écran OLED de 6,1 pouces, plus qualitatif que celui du Pixel 7a, affichant des couleurs vives et des noirs profonds. Sous le capot, le Pixel 8a est équipé du puissant processeur Google Tensor G3 et de 8 Go de RAM, hérités du Pixel 8. Cette configuration assure une fluidité optimale et une réactivité sans faille, y compris pour les applications et les jeux plus gourmands.

L’intégration avancée de l’intelligence artificielle de Google vient apporter des fonctionnalités pratiques au quotidien, comme des outils de retouche photo intuitifs. De fait, la photographie constitue un point fort majeur de ce smartphone, bien au-dessus de ce que l’on peut attendre dans ce segment de prix.