Pixel 8a : 7 ans de mises à jour, de l’IA à toutes les sauces… le mobile abordable de Google n’a plus aucun secret

Enfin, comme pour les Pixel 8 et 8 Pro, le 8a sera éligible à 7 années de mises à jour. Petite subtilité cela dit, cela concerne les mises à jour de sécurité, et non plus les mises à jour majeures comme pour les Pixel 8. Cela signifie que le 8a ne verra peut-être pas la couleur d’Android 22, mais sera tout de même utilisable en toute sécurité jusqu’en 2031. Une très bonne nouvelle pour le portefeuille et la planète.