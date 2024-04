Un mois avant sa présentation officielle, le Google Pixel 8a se dévoile en 4 coloris

Avec le Pixel 7a, Google nous prouve une fois de plus qu’il maîtrise son sujet. En plus de tirer, logiquement, le meilleur parti d’Android, le constructeur signe ici un photophone puissant et polyvalent, dont les performances finales transcendent largement sa fiche technique et son tarif. En réduisant l’écart avec les autres modèles de la gamme, Google propose une version plus abordable du Pixel 7, mais pas une version au rabais pour autant. Pari réussi pour Google : le Pixel 7a trône parmi les meilleurs smartphones Android de 2023 en moyenne gamme !