Le design du Pixel 8 se dessine dans une fuite, découvrez-le !

2021 aura été un bon cru de Pixel, 2022 l’est vraiment tout autant. Sans révolutionner sa formule, Google parvient à la peaufiner afin de proposer un smartphone complet sans défaut majeur. Plus premium dans son design, assurément, le Pixel 7 Pro fait partie de ces téléphones qui étonnent, et détonnent, dès qu’on le pose sur une table. Avec son superbe écran lumineux et sa nouvelle puce Sensor G2, il est paré pour vous divertir en long, en large et en travers. En matière de photo, il garde sa couronne sur Android. Zoom, capteur grand-angle, portrait, mode « Nuit », ergonomie… Il dépasse toute la concurrence. Seul Apple continue de lui tenir tête. Seul reproche, dommage qu’il ne soit pas aussi bon en vidéo, qu’en photo. Cependant, nous faisons confiance à Google pour continuer à améliorer sa copie.

Finalement, son seul talon d’Achille pourrait venir de sa charge, trop lente et de son autonomie, satisfaisante, mais pas exceptionnelle, surtout lorsqu’on l’utilise avec une forte luminosité.

Quoi qu’il en soit, avec son nouveau fleuron, Google répond parfaitement à notre questionnement initial. Oui, il est possible de proposer un smartphone complet et ultra-premium sous la barre des 1 000 euros. Le Pixel 7 Pro en est la preuve.