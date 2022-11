Pixel 8, Pixel 8 Pro : le futur smartphone Google fait déjà parler de lui

Nous apprenons que Google a choisi en interne les noms de code Husky et Shiba pour se référer aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Comme pour les smartphones des séries Pixel 6 et 7, les deux appareils seront équipés d'une puce Tensor développée par Samsung, en partenariat avec Google.

On ne sait par contre pas quelle technologie de gravure sera utilisée pour ce SoC. Les deux premières générations de Tensor reposaient sur un procédé recourant à une finesse de 5 nm, mais on sait que Samsung a beaucoup travaillé sur une finesse de 4 nm également, même si celle-ci n'a pas été jugée suffisamment intéressante par Qualcomm pour privilégier Samsung à TSMC sur ses puces.

Samsung a aussi officialisé une technologie de SoC en 3 nm, mais la production de masse ne devrait pas être pour tout de suite et cette hypothèse ne semble pas la plus probable aujourd'hui. Nous savons toutefois que la future puce adopte le nom de code Zuma et embarquera le même modem Samsung G5300 5G que sur les Pixel 7 et 7 Pro.