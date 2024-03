Le Pixel 8a serait une petite bombe qui pourrait carrément menacer... le Pixel 8 !

À peine un mois après la sortie des nouveau-nés de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Clubic rapportait déjà que leur petit frère allait reprendre leur trait. Rien de plus logique pour cette série de smartphones, me direz-vous. Toutefois, le Pixel 8a pourrait bien ressembler comme deux gouttes d'eau à son ainé le plus proche, à quelques détails près qui seront difficiles à repérer si l'on n'a pas les deux appareils côte à côte.

La ressemblance ne s'arrête cependant pas à l'apparence. Selon une source au sein de Google et rapportée par Android Authority, les deux smartphones pourraient avoir deux composants en commun, et pas n'importe lesquels : l'écran et le processeur. Dans le premier cas, on retrouve la même définition (2400 x 1080), le même taux de rafraîchissement (120 Hz), la même luminosité (1400 nits), et probablement les mêmes fabricants (BOE et Samsung). La seule différence, dont on avait déjà connaissance, résiderait dans la taille de la dalle, qui devrait être de 6,1 pouces pour le Pixel 8a contre… 6,2 pouces pour le Pixel 8.