Unboxing et caractéristiques techniques : on sait presque tout ce qu'il y a à savoir sur le Pixel Pro 8

Parallèlement à cet unboxing, des caractéristiques techniques ont également été confirmées par This Is Tech Today. Comme prévu, le Tensor G3 qui propulsera le Pixel 8 Pro sera doté de 9 cœurs, dont un cœur principal Cortex-X3 cadencé à 2,91 GHz, 4 cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,37 GHz et 4 cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,7 GHz. Le tout est gravé en 4 nanomètres et s'accompagne d'un processus d'emballage FO-WLP, qui vise à améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble et à générer moins de chaleur.

Ce processeur travaillera en tandem avec un GPU Mali-G715 de chez Arm, une version améliorée du Mali-G710 présent dans le Pixel 7 Pro. La version testée par ici est équipée de 12 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Mais sur ce dernier aspect, on ne sait toujours pas si le Pixel 8 Pro prendra en charge l'UFS 4.0 ou optera pour l'UFS 3.1, plus lent, dans un souci d'économie.