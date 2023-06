Photo : on sait déjà ce que les Google Pixel 8 auront dans le ventre !

Eh oui, c'est même à un aperçu très détaillé de l'appareil photo des Google Pixel 8 que nous avons droit aujourd'hui. Par l'intermédiaire d'une source au sein de Google, nous apprenons tout d'abord que le capteur Samsung ISOCELL GN1 cédera sa place à un capteur ISOCELL GN2 de 50 mégapixels. Selon les informations d'Android Authority, cela se traduira par une amélioration sensible de l'appareil avec des images plus lumineuses en basse lumière et des vitesses d'obturation plus rapides pour réduire le flou.