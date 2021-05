Le Pixel 6 de Google pourrait embarquer un plus gros capteur et la stabilisation optique

Côté photo, Google devrait collaborer avec Samsung sur les Pixel de cette année, délaissant les capteurs de Sony utilisés depuis les premiers mobiles de la gamme. Il sera intéressant de voir comment les équipes de Google ajusteront leur algorithme pour accommoder ces nouveaux capteurs, ainsi que les images qui en seront tirées.

L'ajout le plus intéressant reste le stabilisateur optique qui, couplé aux nouveaux capteurs, devrait produire d'excellents résultats. On peut donc s'attendre à des photos et surtout des vidéos beaucoup moins tremblantes, un domaine dans lequel les Pixel ont souvent peiné. Toutefois, il est impossible de dire à l'heure actuelle si Google privilégiera un stabilisateur physique, à l'instar d'Apple et LG, ou si la firme de Mountain View tentera une fois de plus d'accomplir cet exploit par la magie du logiciel.