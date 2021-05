Google devrait implémenter la caméra sous l'écran sur ses futurs smartphones Pixel

Un brevet ne représente souvent rien de plus qu'un concept, c'est pourquoi il est difficile de deviner quand, et si, les Pixels en seront équipés. Avec les fuites récentes du Pixel 6 et la présence d'une caméra hole-punch, le plus tôt serait avec l'arrivée du Pixel 7 en 2022. Avec plusieurs concurrents en marge de sortir leurs smartphones sans bordures cette année, il ne fait aucun doute que Google ne voudra pas perdre une année de plus.