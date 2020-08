Le ZTE Axon 20 5G et sa caméra invisible sous l'écran se lanceront le 1er septembre

Le constructeur chinois n’a encore rien dit des caractéristiques techniques de son futur Axon 20 5G, mais des informateurs s’en sont chargé pour lui. D’après une fuite, nous aurions affaire à un gigantesque smartphone à écran OLED de 6,92 pouces. L'appareil serait animé par le SoC milieu de gamme Snapdragon 765G, de 6 à 12 Go de RAM, 64 à 256 Go de stockage et d'une batterie de 4 100 mAh.