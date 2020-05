Le Vivo X50 aura un énorme capteur photo stabilisé par gimbal

Une stabilisation de type « gimbal »

Il semble désormais acté que le capteur photo du Vivo X50 sera stabilisé par un gimbal. Un héritage du concept-phone Apex 2020, que la marque devait nous présenter au Mobile World Congress de Barcelone en février dernier.

Il s’agit d’un type de stabilisateur mécanique qui permet au module photo de conserver sa tenue sur trois axes. Grâce à ses moteurs et à un algorithme puissant, le smartphone sera ainsi en mesure « d’annuler » les mouvements involontaires de l’utilisateur pour garantir une image plus stable en tournage, ou des clichés plus nets en photo.