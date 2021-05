Vivo lance les Y72 5G et X60 Pro : sortie la semaine prochaine pour 319€ et 799€

L’appareil photo avant est cette fois placé dans un poinçon central — non plus sur le côté gauche. Il abrite un capteur 32 mégapixels.

Afin de conserver un tarif « abordable », vivo fait le choix de bouder le Snapdragon 888 qu’on s’imaginerait retrouver sur un tel appareil. Ici, on retrouvera donc le Snapdragon 870 : un excellent refresh du 865 de l’an dernier, qui s’est récemment illustré dans le POCO F3 . Le vivo X60 Pro sera configuré avec 12 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il disposera d’une batterie de 4 200 mAh, rechargeable en filaire à 33 W.