Vivo débarque en France avec quatre smartphones dont un X51 étonnant en photo

Mais il y en a pour tous les goûts. Si le X51 était la star du show, la marque a aussi présenté un mobile milieu de gamme et deux entrée de gamme. Le Vivo Y70 est alimenté par une puce Snapdragon 665, embarque 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, dispose d'un écran AMOLED, de la fameuse recharge 33W et d'un capteur photo principal de 48 MP.

Les Y20s et Y11s sont encore plus budget friendly, sans pour autant manquer d'arguments. Si le Snapdragon 460 qui équipe les deux modèles n'est pas le SoC le plus véloce du marché, leur batterie de 5000 mAh promet une excellente autonomie.

Enfin, Vivo a annoncé ses écouteurs True Wireless, les Neo. Au programme : des drivers de 14,2 millimètres, diaphragme en composite

bio-fibre, réduction du bruit par l'IA pour les appels téléphonique et Google Assistant pour les commandes vocales.