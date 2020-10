Huawei chercherait à revendre la division des smartphones Honor pour 3,15 milliards d'euros

Lancée en 2013, la marque Honor visait d'abord à déterminer les attentes des technophiles les plus avertis. À l'occasion du Mobile World Congress, un représentant de la marque nous expliquait que la conception des smartphones était réalisée de manière communautaire. Les futurs acquéreurs votaient alors pour l'intégration de tel ou tel composant.

Au fil des années, c'est sur ce rapport prix/qualité que la marque Honor s'est distinguée. Selon une étude de Catalyst, au second trimestre, les smartphones de la marque représentaient 26 % de l'ensemble des terminaux commercialisés par Huawei (55,8 millions). Toutefois, sur ce type de produits, les marges sont faibles. Il n'est donc pas surprenant que Huawei préfère s'en délester.

En outre, à l'heure actuelle, Honor reste dépendante de la maison mère pour l'acquisition de composants. Cela signifie que la marque subit indirectement l'embargo imposé par l'administration Trump. Suite à cette revente, les fournisseurs actuels de Huawei, contraints de stopper leurs activités commerciales avec la société, pourraient donc récupérer une partie de leur chiffre d'affaires.

Rappelons que Huawei est aujourd'hui un élément central dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine. L'administration de Trump accuse l'entreprise de collecter des données et des informations pour le compte du gouvernement chinois. Huawei a donc été placée sur liste noire et les sociétés américaines n'ont plus le droit de travailler avec l'entreprise