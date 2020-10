Google Pixel 5 : quelles nouveautés face au Pixel 4 ?

Enfin, terminons par un rapide tour d’horizon du line-up actuel de Google en matière de smartphones. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL ayant de toute façon été discontinués par la marque, ne restent disponible à l’achat que le Pixel 4a, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5.

Testé le mois dernier dans nos colonnes, le Pixel 4a est un formidable téléphone de milieu de gamme (349€), qui pèche toutefois par une autonomie un peu juste et des performances en retrait. De plus, il est le seul du line-up à ne pas être compatible 5G.

Son grand frère le Pixel 4a 5G (499€), vous l’aurez compris, est quant à lui compatible avec le réseau mobile de demain. Il intègre d’ailleurs le même SoC Snapdragon 765G que le Pixel 5, et se montre donc non seulement plus performant, mais aussi plus endurant grâce à une batterie de meilleure capacité.

Enfin, au sommet de la chaîne alimentaire, on retrouve le Pixel 5. Outre les atouts que nous avons déjà cités, le nouveau vrai-faux flagship de Google combine à la fois des performances honnêtes, une autonomie démente et des photos exquises pour un tarif plutôt abordable. Il est en outre compatible 5G, certifié étanche IP68 et supporte la recharge sans-fil. Autant de caractéristiques que tous les smartphones, même plus onéreux, n’intègrent pas toujours.