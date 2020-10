Pixel 5 : quels concurrents pour le milieu de gamme de Google ?

Les Google Pixel ne sont donc plus confrontés directement aux Galaxy S et Note de Samsung, aux iPhone d'Apple, ou encore aux Huawei P et Mate. Pour chercher les vrais concurrents du Pixel 5, ceux à qui Google peut espérer grapiller quelques parts de marché, il faut donc plutôt aller voir du côté de Xiaomi et OnePlus.

699 €, c'est le prix du Pixel 5 mais aussi celui de la variante la plus abordable du OnePlus 8. Ce dernier dispose d'un écran bien plus grand : 6,55 pouces contre 6 pouces pour le Pixel 5, mais pour la même définition, la technologie OLED des deux côtés et une fréquence de rafraichissement 90 Hz.

Le OnePlus 8 est aussi plus puissant grâce à son Snapdragon 865 bien plus véloce que le Snapdragon 765G dont le Pixel 5 est équipé. Et la recharge est bien rapide sur le smartphone de OnePlus.

Mais le Pixel 5 a d'autres atouts à faire valoir. OnePlus a encore du mal sur la partie photo, là où Google excelle avec ses Pixel grâce à un excellent traitement logiciel. Et comme au quotidien bien des utilisateurs ne voient pas forcément la différence de rapidité entre deux bons smartphones, opter pour le meilleur photophone pourra faire sens.