Pixel 5, Pixel 4a ; selon vous Google a-t-il trouvé ses armes contre la concurrence ?

Google a désormais abandonné le haut de gamme des smartphones. Les annonces faites durant sa conférence le 30 septembre l'ont confirmé, la firme de Mountain View n'est pas parvenue à rivaliser avec les flagships de ses concurrents avec les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Avec l'arrivée des Pixel 5 et Pixel 4a5G, aux prix respectifs de 499€ et 629€, l'entreprise californienne vise clairement un autre marché.