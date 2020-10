Qualcomm développerait ses propres smartphones sous Snapdragon 875

Les constructeurs historiques peuvent se rassurer. D’après DigiTimes, Qualcomm aurait pour projet de s’insérer sur un marché de niche : celui des smartphones gaming. Un domaine où Asus excelle justement, comme nous l’a récemment démontré le ROG Phone 3.

Les deux entreprises auraient ainsi noué un partenariat et s’apprêtent à mettre en chantier le co-développement d’un smartphone gaming qui, selon les sources citées, serait commercialisé sous l’égide Qualcomm.

Plus spécifiquement, Asus aurait à charge le design et le hardware du futur smartphone, quand Qualcomm se chargerait du « design industriel » et de « l’intégration logicielle pour optimiser la plateforme Snapdragon 875 ».