Le Vivo X70 Pro+ devrait voir son autonomie et son appareil photo s'améliorer par rapport au X60

Alors que Vivo reste prudent sur le marché européen en n'ayant sorti pour l'heure que les X51 5G, Y70 et Y20s, des indiscrétions circulent déjà sur le prochain fer de lance de la marque chinoise.



Dans la petite course à la surenchère technologique que se livrent les constructeurs de smartphones , Vivo pourrait bien sortir du lot avec son X70 Pro+. Un nouveau très haut de gamme dont on ne sait pas encore grand-chose, si ce n'est qu'il se dotera d'un nouveau capteur photo et d'une batterie de meilleure capacité par rapport au X60.