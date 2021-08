Vivo X70 Pro en fuite : il sera équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 1200 et 8 ou 12 GB de Ram

Selon 91mobiles, le X70 Pro intègre le SoC MediaTek Dimensity 1200, fondé sur un processus de fabrication en 6 nm et équipé du GPU Mali-G77. C'est une différence par rapport au X60 Pro, qui utilise un Snapdragon 870. Le rapport Geekbench nous indique que le téléphone est aussi doté de 12 Go de RAM, tandis qu'un rapport récent de la Google Play Console nous annonce qu'il sera également disponible avec 8 Go de RAM.



Le téléphone sera livré avec Android 11, sur lequel sera vraisemblablement greffée la surcouche constructeur Funtouch 11.1.



Le listing dévoilé nous offre également des rendus de la face avant du smartphone. On apprend notamment que l'écran du vivo X70 Pro serait similaire à celui du vivo X60 Pro . Il s'agit d'un écran AMOLED de 6,56 pouces bord à bord perforé au centre avec une résolution Full HD+ (1 080 x 2 376 pixels) et 440 PPI. La fréquence de rafraîchissement serait de 120 Hz.