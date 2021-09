Le vivo X70 Pro+ veut séduire grâce à un processeur d'images maison et la recharge rapide sans-fil

vivo se montre de plus en plus sérieux à commercialiser des smartphones ultra haut de gamme. Et le X70 Pro+ est sans surprise le modèle le plus ambitieux proposé par le constructeur chinois.

D’abord, il s’éloigne de ses prédécesseurs en passant à une diagonale de 6,78" contre 6,56" pour les autres modèles de la gamme. On parle d’une dalle AMOLED E5 signée par Samsung, capable d’afficher 1440 par 3200 pixels, et offrant une fréquence d’affichage adaptative entre 1 et 120 Hz (dalle LTPO). L’échantillonnage s’effectue quant à lui sur 300 Hz, ce qui promet une réactivité sans précédent pour un smartphone Vivo.