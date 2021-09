L'Exynos 1080 de Samsung va se retrouver au cœur du Vivo X70

Quoi qu'il en soit, le Vivo X70 Pro devrait pour sa part arborer un écran Super AMOLED Samsung de 6,56 pouces, avec une définition Full HD+ et un rafraîchissement pressenti à 120 Hz. Il proposerait également une caméra frontale de 32 Mpx, quatre modules arrière, dont un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx (avec grossissement 2x) et un zoom de 8 Mpx (grossissement optique 5x).

L'appareil devrait être lancé en deux variantes proposant respectivement 8 ou 12 Go de RAM et vraisemblablement 128 ou 256 Go de stockage. On y trouverait enfin un capteur d'empreintes sous l'écran et une batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge rapide 44 W. Le Vivo X70 Pro devrait être annoncé le 9 septembre prochain en Chine… et ainsi se dévoiler plus en détail.