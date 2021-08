Après le Vivo X70 Pro, c'est au tour du Vivo X70 Pro Plus de se dévoiler officiellement

Bien sûr, vivo s’est bien gardé de trop en dire sur les posters publiés sur Weibo. On remarque toutefois quatre modules distincts, dont on sait déjà qu’ils couvriront une plage focale s’étalant de 14 à 125 mm. Le premier nombre faisant référence à l’ultra grand-angle, et le second au zoom 5x obtenu grâce au téléobjectif périscopique. Plus intéressant encore : l’ouverture maximale du capteur grand-angle atteindrait f/1.57, ce qui n’est pas loin d’être un record sur un smartphone.