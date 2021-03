Les vivo X60 and X60 Pro arriveront en Europe, à partir de 550 €

Pour la batterie, il faudra compter sur un accumulateur de 4 200 mAh rechargeable à 33 W.

Le vivo X60 perd la boule

Les différences entre le X60 et le X60 Pro se comptent sur les doigts d’une main. En lieu et place d’un écran incurvé, on a ici affaire à une dalle plate. Celle-ci conserve toutefois les mêmes dimensions et caractéristiques. Tout comme les entrailles du téléphone d’ailleurs.