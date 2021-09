Ce câble qui ressemble à tant d'autres est capable de voler vos mots de passe

Le principe de fonctionnement reste le même. L'OMG Cable USB-C va créer un réseau Wi-Fi local, auquel le pirate pourra se connecter via une simple interface web pour accéder aux informations. Il doit être néanmoins relativement proche de sa cible, puisque la portée est estimée à moins de deux kilomètres.

Le câble contient également une fonctionnalité de geofencing afin de stopper le fonctionnement de l'accessoire en fonction de sa position. Cela permet notamment d'éviter une fuite accidentelle de données si le câble se balade dans la nature avec une fonctionnalité de suppression automatique des données.

L'OMG Cable est disponible pour un prix compris entre 139 et 179 $ sur le Web à tout un chacun, même si son créateur indique qu'il ne doit être utilisé que pour des expérimentations et des travaux liés à la sécurité informatique. On regardera tout de même désormais deux fois avant de brancher un câble Lightining sur l'une de nos machines.