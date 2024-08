MattS32

Keorl: Keorl: La question que je me pose immédiatement à la lecture : est-ce qu’on sait si ça marche aussi avec le DisplayPort ?

Très probablement, oui. De manière générale, tout câble électrique qui véhicule un signal émet des ondes qui « reproduisent » ce signal.

Après, selon les normes, il peut y avoir un blindage plus ou moins important du câble, qui fait que les ondes seront plus ou moins faciles à capter. Mais sur des produits grand public, ça sera jamais blindé à 100%, et je ne pense pas que la norme DP soit beaucoup plus stricte que la norme HDMI sur le blindage du câble, pour des raisons de coût.

Keorl: Keorl: Parce que bon, le HDMI c’est pour l’audiovisuel (ça remplace le péritel). Pour le moniteurs informatiques, en principe il faut utiliser DP (ça remplace vga/dvi). En lisant le titre j’étais un peu pantois (« hdmi ? télé ? »), c’est seulement en lisant le corps de l’article que je me suis rappelé que les gens utilisent bêtement HDMI pour leurs moniteurs …

Pourquoi il « faut » utiliser le DP plutôt que le HDMI ? Il n’y a aucune raison technique à utiliser l’une plutôt que l’autre, ce sont juste deux normes concurrentes assurant la même fonction, et les raisons de privilégier l’une ou l’autre sont en fait essentiellement commerciales (pas de royalties sur le DP alors qu’il y en a sur le HDMI), pas techniques (historiquement, le DP a un léger avantage technique sur le plan des performances, mais ça concernait même pas 0.1% des usages, et aujourd’hui le HDMI est repassé devant, et le HDMI a l’avantage sur le plan des fonctionnalités, à part le MST, mais là encore ce sont des fonctionnalités que quasiment personne n’utilise)… D’ailleurs, sur le plan technique, le HDMI est beaucoup plus proche du DVI que le DP : jusqu’à des résolutions d’environ 1920x1200 en 60 Hz, le signal vidéo du HDMI et celui du DVI sont rigoureusement identiques.

Vraiment, c’est exactement le même signal, le HDMI intercale juste des paquets audio dans les paquets vides du flux vidéo, c’est pour ça qu’on peut facilement faire des adaptateurs HDMI-DVI totalement passifs, et c’est aussi pour ça qu’on a eu pendant une brêve période des cartes graphiques qui sortaient du « DVI Audio », en fait du DVI avec la possibilité d’intercaler les paquets audio comme en HDMI, pour pouvoir se brancher à un écran HDMI et avoir le son et l’image. C’est seulement pour les résolutions plus élevées que les deux normes divergent : pour augmenter la bande passante le DVI opte pour l’ajout d’un second lien (DVI Dual Link), tandis que le HDMI, plus récent et profitant donc des progrès techniques, à opté pour une montée en fréquence, de 165 MHz initialement pour le DVI/HDMI 1.0 à 1200 MHz aujourd’hui pour le HDMI 2.0.

Et même dans l’informatique, le HDMI est aujourd’hui beaucoup plus répandu, beaucoup d’ordinateur n’ont que du HDMI pour leurs sorties vidéo. Parce que le HDMI est arrivé plus tôt, et parce que sa compatibilité avec les TV est un gros plus…

Et non, il n’y a donc vraiment rien de « bête » à utiliser du HDMI sur un ordinateur.