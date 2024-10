Alors d'où vient cette opération ? Mathieu Tartare et ESET ont leur petite idée : « On peut imaginer que c'est le gouvernement chinois qui a commandé une équipe pour être présente à un événement, distribuer des goodies avec des clés vérolées. » Bien que ce ne soit qu'une hypothèse ici encore, on ne peut s'empêcher de noter l'importance stratégique possible de ces attaques. « On pense quand même qu'il est très probable que ce soit à ce type d'événement que ces clés ont été retrouvées, et ce à plusieurs endroits ».