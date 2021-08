Un nouveau malware chinois suspecté d'être au cœur d'une campagne de cyber-espionnage

Également révélées par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) courant juillet, ces offensives ont directement ciblé des États tels que la Biélorussie, le Canada, les États-Unis, la Mongolie et, une première selon Positive Technologies, la Russie. Le biais employé, une méthode des plus classiques, est un cheval de Troie. Cette méthode est qualifiée par FireEye d'Advanced Persistent Threat (APT) dans la mesure où elle s'attaque directement à des structures publiques ou privées majeures et s'étale dans la durée, ici depuis près de six mois, grâce à un financement obtenu par au moins un État.