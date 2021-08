Les attaques perpétrées via Microsoft Exchange ont ciblé plusieurs diplomates et grosses firmes ; la Chine dément son implication

Depuis l'année 2018 et durant près de trois ans, environ 5 Go d'informations confidentielles et sensibles, stockées sur des clouds hébergés par Microsoft Exchange, auraient été piratés. C'est ce qu'affirme Resecurity. Néanmoins, malgré la durée de ce piratage, l'information n'est dévoilée qu'en ce mois d'août 2021 par Bloomberg, après un hacking de masse qui aurait concerné plus de 60 000 utilisateurs et utilisatrices de Microsoft Exchange entre les mois de janvier et mars 2021.