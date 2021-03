Faille des serveurs Microsoft Exchange : 10 groupes pirates ont été identifiés

Les vulnérabilités des serveurs Microsoft Exchange n'en finissent plus de faire parler. À l'instar de l'affaire SolarWinds, les (mauvaises) nouvelles nous parviennent jour après jour, et voilà que l'on apprend, ce jeudi 11 mars, que les premiers groupes pirates derrière l'exploitation de ces failles ont été identifiés. Par ailleurs, plus de 5 000 serveurs de messagerie basés dans plus de 115 pays auraient été ciblés par les activités malveillantes de cybercriminelles.