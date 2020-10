Près de 140 000 serveurs encore sur Exchange 2010 seront bientôt obsolètes

N'espérez pas une période de grâce, Microsoft l'a déjà fournie. Initialement, c'est en janvier de cette année que l'éditeur aurait dû cesser totalement la prise en charge d'Exchange 2010.

En septembre 2019, la firme de Redmond expliquait vouloir donner un peu de répit aux entreprises n'ayant pas effectué leur migration vers la version la plus récente de Microsoft Exchange (2019). Après le 13 octobre, les applications resteront fonctionnelles mais la société ne fournira plus aucun correctif de bug, ni aucun patch de sécurité. En outre, les fuseaux horaires ne seront plus mis à jour.

Les entreprises souhaitant conserver une solution de gestion locale sont invitées à adopter une version plus récente du serveur Exchange. Le support d'Exchange 2013 prendra fin en avril 2023 tandis que ceux d'Exchange 2016 et d'Exchange 2019 se terminera en octobre 2025.

De son côté, Microsoft encourage les entreprises à adopter sa solution hébergée Microsoft 365 fonctionnant sous la forme d'abonnements annuels. D'ailleurs, à l'avenir, l'éditeur ne proposera plus de licence permanente d'Exchange.