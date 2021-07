Cyberattaque : la France est dans le viseur de hackers chinois

Pour l’heure, Pékin ne semble pas spécialement réagir. Il faut dire que l’accusation, bien qu’inédite en France, s’est faite de manière indirecte, via le directeur de l’ANSSI sur un réseau social. De surcroît, celle-ci vise ATP31, et non pas ses commanditaires. Toutefois, le sous-entendu est on ne peut plus clair. Peut-être que cette sortie de Guillaume Poupard aura pour effet de pousser le ministère des Affaires étrangères à agir de manière plus directe vis-à-vis de Pékin.