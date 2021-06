Pour l'OTAN, une cyberattaque peut être considérée comme une véritable agression armée

Cette annonce intervient alors que les attaques envers des infrastructures critiques se multiplient, notamment aux États-Unis. La plus récente a touché Sol Oriens, une entreprise travaillant avec le département de la défense américain et spécialisée dans les armes nucléaires. On peut également citer celles sur Colonial Pipeline et sur SolarWinds. Toutes ces attaques ont en commun le fait d'avoir été réalisées par des acteurs soupçonnés d'être liés au gouvernement russe.