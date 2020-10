Le Royaume-Uni accuse la Russie d'avoir fomenté des cyberattaques visant les JO de Tokyo

Les renseignements russes n’en sont pas à leur premier coup d’essai : les derniers Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de PyeongChang, en 2018, avaient subi une cyberattaques via le malware OlympicDestroyer qui avait paralysé des serveurs web et empêché des spectateurs de se rendre à la cérémonie d’ouverture des Jeux. Cette cyberattaque faisait suite à l’exclusion des athlètes russes des Jeux après la révélation d’un système de dopage organisé par l’État.

« Nous condamnons ces attaques menées par le GRU et soutenons pleinement les accusations pénales annoncées aujourd'hui par le Département de la Justice des États-Unis » a pour sa part déclaré Paul Chichester, directeur des opérations du NCSC. Ce dernier fait référence à l’inculpation de six hackers russes par la justice fédérale américaine pour une série de cyberattaques menées entre 2015 et 2019.