"On ne va pas empêcher toutes les attaques de se produire", l'ANSSI fataliste sur les cyberattaques durant les Jeux olympiques

Reste que le contexte géopolitique fait de ces Jeux de Paris 2024 une « caisse de résonance, de symboles, d'amplification médiatique » alléchante pour tous ceux qui opèrent dans l'illégalité sur la toile.

« Ce sont des Jeux qui vont se dérouler dans un contexte de pression forte en matière de cybermenaces qui viennent d'États toujours plus agiles, toujours plus furtifs, du crime organisé (...) qui aujourd'hui attaquent en pratique tout le monde, n'épargnent plus personne » décrit Vincent Strubel.

Et pour comprendre à quel point la situation tendue actuelle rend ces JO explosifs au niveau cybersécurité, il n'est que de comparer avec l'édition précédente de Tokyo, ayant eu lieu en 2021. Celle-ci avait dû faire face à l'époque à 450 millions d'attaques cyber. Un chiffre à la fois impressionnant, et assez faible par rapport à ce qui attend Paris. Car pour Vincent Strubel, le volume de ces offensives devrait être « huit à dix fois supérieur » dans notre capital. Un vrai défi.