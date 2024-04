Transports Public Paris 2024 : une nouvelle application pour se déplacer dans la capitale pendant les Jeux olympiques

Pas besoin de Google Maps ou de Citymapper. Pour guider celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les dédales du métro parisien, la région Île-de-France vient de sortir une nouvelle application spécialement pensée pour les Jeux olympiques. Disponible sur Android et iOS, ce sera « la seule application à inclure l’ensemble des sites et points d’intérêts liés aux Jeux de Paris 2024 », indique la région dans un communiqué.